iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Глубокий нокаут за 30 секунд: Американский легковес эффектно вырубил соотечественника

Габриэль Флорес быстро разобрался с Дерриком Мюрреем.
Сегодня, 13:58
Флорес нокаутировал Мюррея / Getty Images
Флорес нокаутировал Мюррея / Getty Images

Американский легковес Габриэль Флорес (22-2, 8 КО) одержал быструю досрочную победу над соотечественником Дерриком Мюрреем (17-9-1, 6 КО), уложив соперника на настил ринга уже в первом раунде.

Бой состоялся в Стоктоне, США в рамках боксерского вечера от промоутерской компании Top Rank.

Читай также: Бокс: расписание боев

Для успешного завершения противостояния Флоресу потребовалось всего 30 секунд. Победитель поединка поймал Мюррея левым контрхуком, после чего тот оказался в глубоком нокауте и еще долго не мог прийти в себя.

Источник: Getty Images

Напомним, что в главном событии вечера бокса чемпион мира по версии WBO в среднем весе казахстанец Жанибек Алимханулы одержал досрочную победу во втором раунде над канадским претендентом Стивеном Батлером.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: видео нокаута

Статьи по теме

Остановил в шестом раунде: как Гвоздик нокаутировал Болотникса - видео Остановил в шестом раунде: как Гвоздик нокаутировал Болотникса - видео
Чемпион Великобритании отправил соперника в тяжелый нокаут за 45 секунд Чемпион Великобритании отправил соперника в тяжелый нокаут за 45 секунд
Уайлдер - Хелениус: видео нокаута Уайлдер - Хелениус: видео нокаута
Иноуэ - Донэйр: видео нокаута Иноуэ - Донэйр: видео нокаута
Помочь журналистам

Видео

Ювентус - Севилья 1:1 видео голов и лучших моментов матча Лиги Европы
Ювентус - Севилья 1:1 видео голов и лучших моментов матча Лиги Европы

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк стала первой ракеткой мира, Свитолина вошла в топ-600
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Фриц обошел Оже-Альяссима, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров

Последние новости

Украина15:15
УПЛ: Заря разбила Металлист, Ворскла обыграла Львов
Европа15:09
Ворскла уверенно переиграла Львов
Украина14:58
Заря устроила погром Металлисту
Киберспорт14:52
Monte играют против Vitality: онлайн-трансляция Blast Paris Major 2023
Киберспорт14:50
Blast Paris Major 2023: NaVi победили NiP, Monte cыграет с Vitality
Футбол14:40
Буяльский забил свой ювилейный гол в УПЛ
Бокс14:35
"Есть только один бой": Отец Фьюри озвучил имя приоритетного соперника для сына
Олимпийские виды14:05
Cборная Украины по фехтованию на шабле вышла в финал отборочного на Олимпиаду КМ
Бокс13:58
Глубокий нокаут за 30 секунд: Американский легковес эффектно вырубил соотечественника
Европа13:34
"Показал свои качества": Тренер оценил дебют Забарного в стартовом составе Борнмута
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK