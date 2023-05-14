Глубокий нокаут за 30 секунд: Американский легковес эффектно вырубил соотечественника
Американский легковес Габриэль Флорес (22-2, 8 КО) одержал быструю досрочную победу над соотечественником Дерриком Мюрреем (17-9-1, 6 КО), уложив соперника на настил ринга уже в первом раунде.
Бой состоялся в Стоктоне, США в рамках боксерского вечера от промоутерской компании Top Rank.
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Для успешного завершения противостояния Флоресу потребовалось всего 30 секунд. Победитель поединка поймал Мюррея левым контрхуком, после чего тот оказался в глубоком нокауте и еще долго не мог прийти в себя.
HOMETOWN HIGHLIGHT REEL KO 🎞️🍿@G_Squad_Nation x #JanibekButler pic.twitter.com/o1BJvKh0DZ— Top Rank Boxing (@trboxing) May 14, 2023
Напомним, что в главном событии вечера бокса чемпион мира по версии WBO в среднем весе казахстанец Жанибек Алимханулы одержал досрочную победу во втором раунде над канадским претендентом Стивеном Батлером.