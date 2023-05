Алимханулы быстро разобрался с Батлером, защитив чемпионский титул

В ночь на воскресенье, 14 мая, чемпион мира по версии WBO в среднем весе казахстанец Жанибек Алимханулы (14-0, 9 КО) провел вторую успешную защиту титула, завершив досрочной победой бой против канадского претендента Стивена Батлера (32-4-1, 26 КО).

Поединок состоялся в Стоктоне, США и стал главным событием вечера бокса от промоутерской компании Top Rank.

В первой трехминутке соперники больше присматривались друг к другу, канадский боксер активно двигался, но на более рискованные действия не решился.

Развязка противостояния наступила уже во втором раунде. Батлер пропустил апперкот и оказался в нокдауне. Несмотря на то что канадский претендент выглядел неубедительно для того, чтобы продолжать бой, рефери позволил это сделать.

Алимханули успешно воспользовался состоянием оппонента и еще дважды отправлял его на настил ринга, после чего рефери наконец-то остановил бой.

We could be witnessing something a little bit special 👏🏼



Janibek Alimkhanuly blitzes Steven Butler inside two rounds to retain his WBO 160lbs title 👑



Is he the best middleweight on the planet right now?



🎬 @ESPNRingside#JanibekButler | #knockout pic.twitter.com/zMXtR7mT5e