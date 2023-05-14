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Алимханулы быстро разобрался с Батлером, защитив чемпионский титул

Непобежденный казахстанский боксер остановил канадского претендента уже во втором раунде.
Сегодня, 07:30
Алимханулы победил Батлера / Getty Images
Алимханулы победил Батлера / Getty Images

В ночь на воскресенье, 14 мая, чемпион мира по версии WBO в среднем весе казахстанец Жанибек Алимханулы (14-0, 9 КО) провел вторую успешную защиту титула, завершив досрочной победой бой против канадского претендента Стивена Батлера (32-4-1, 26 КО).

Поединок состоялся в Стоктоне, США и стал главным событием вечера бокса от промоутерской компании Top Rank.

В первой трехминутке соперники больше присматривались друг к другу, канадский боксер активно двигался, но на более рискованные действия не решился.

Источник: Getty Images

Развязка противостояния наступила уже во втором раунде. Батлер пропустил апперкот и оказался в нокдауне. Несмотря на то что канадский претендент выглядел неубедительно для того, чтобы продолжать бой, рефери позволил это сделать.

Источник: Getty Images

Алимханули успешно воспользовался состоянием оппонента и еще дважды отправлял его на настил ринга, после чего рефери наконец-то остановил бой.

Источник: Getty Images

Таким образом, Алимханулы во второй раз защитил титул WBO, одержал 14 победу на профессиональном ринге и девятую досрочную.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: WBO

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