Беринчик - Дэвис: видео нокаута

Чемпион мира по версии WBO в легком весе украинец Денис Беринчик (19-1, 9 КО) потерпел досрочное поражение в бою с американцем Кишоном Дэвисом (13-0, 9 КО), не сумев успешно провести дебютную защиту титула.

Поединок состоялся в ночь на субботу, 15 февраля, на арене Madison Square Garden Theater в Нью-Йорке, США, возглавив боксерское шоу от промоутерской компании Top Rank.

Американский боксер в третьем раунде отправил украинского соперника в нокдаун, а в четвертой трехминутке окончательно остановил оппонента, ударами по корпусу заставив его снова оказаться на канвасе.

Вашему вниманию видео нокаута в бою Беринчик - Дэвис:

AS IF THERE WAS ANY DOUBT.



🌟🏆 @KeyshawnDavis8 just showed why he was born for GREATNESS. pic.twitter.com/W3s7ooLsrs