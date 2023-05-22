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"Я разбираюсь в боксе": Легендарный актер встал на защиту Ломаченко

Жан-Клод Ван Дамм засудил оценки американских судей.
Сегодня, 13:36
Василий Ломаченко - Девин Хэйни / Getty Images
Василий Ломаченко - Девин Хэйни / Getty Images

Знаменитый голливудский актер и мастер боевых искусств Жан-Клод Ван Дамм поделился мнением о поединке Василия Ломаченко против абсолютного чемпиона мира в легком весе Девина Хэйни.

По словам культового актера, судьи засудили спортсмена с украинским паспортом.

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"Привет, это Жан-Клод Ван Дамм. Разница в 11 лет. Этот парень проиграл. Хэйни проиграл. А другой парень, Ломаченко, победил. Все очень просто. Это американская публика, и у них было трое судей из США. Я разбираюсь в боксе и смешанных единоборствах, и он проиграл. Без сомнений. Спасибо", - сказал Ван Дамм.

Напомним, Ломаченко проиграл Хэйни единогласным решением судей (112-116, 113-115, 113-115).

Ранее сообщалось, что Арум извинился перед Ломаченко за результат боя с Хэйни.


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