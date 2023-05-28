Лопес защитил чемпионский пояс, эффектно нокаутировав Конлана
Чемпион по версии IBF в полулегком весе мексиканец Луис Альберто Лопес (28-2, 16 КО) провел успешную защиту своего титула в поединке с ирландцем Майклом Конланом (18-2, 9 КО), одержав досрочную победу.
Этот бой стал главным событием вечера бокса от промоутерской компании Top Rank, который состоялся на арене SSE Hydro в Белфасте, Северная Ирландия.
Конлан действовал вторым номером и в третьем раунде пропустил апперкот, после чего едва не упал. Лопес попытался добить соперника возле канатов, однако тот с трудом, но устоял на ногах.
VENADO HAS CONLAN SHAKEN 👀 pic.twitter.com/pyNqhnImm5— Top Rank Boxing (@trboxing) May 27, 2023
Развязка поединка наступила в пятой трехминутке. Мексиканский чемпион снова эффектно поймал претендента аперкотом, отправив на настил ринга. Из угла ирландского боксера сразу выбросили белое полотенце.
BELFAST SILENCED.@VenadoLopez1 does it again 🤫🏆 #LopezConlan pic.twitter.com/3KEvNcIe4n— Top Rank Boxing (@trboxing) May 27, 2023
Таким образом, Луис Альберто Лопес одержал победу техническим нокаутом и защитил титул IBF в полулегком весе.