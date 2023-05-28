Лопес защитил чемпионский пояс, эффектно нокаутировав Конлана

Мексиканский боксер остановил своего ирландского оппонента в пятом раунде.

Чемпион по версии IBF в полулегком весе мексиканец Луис Альберто Лопес (28-2, 16 КО) провел успешную защиту своего титула в поединке с ирландцем Майклом Конланом (18-2, 9 КО), одержав досрочную победу.

Этот бой стал главным событием вечера бокса от промоутерской компании Top Rank, который состоялся на арене SSE Hydro в Белфасте, Северная Ирландия.

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Конлан действовал вторым номером и в третьем раунде пропустил апперкот, после чего едва не упал. Лопес попытался добить соперника возле канатов, однако тот с трудом, но устоял на ногах.

VENADO HAS CONLAN SHAKEN 👀 pic.twitter.com/pyNqhnImm5 — Top Rank Boxing (@trboxing) May 27, 2023

Развязка поединка наступила в пятой трехминутке. Мексиканский чемпион снова эффектно поймал претендента аперкотом, отправив на настил ринга. Из угла ирландского боксера сразу выбросили белое полотенце.

Таким образом, Луис Альберто Лопес одержал победу техническим нокаутом и защитил титул IBF в полулегком весе.