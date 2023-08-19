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"Это может сделать разницу": Холифилд объяснил, за счет чего Усик может победить Фьюри

Легендарный боксер отметил, что может стать определяющим в потенциальном бою.
Сегодня, 14:52
Эвандер Холифилд / Getty Images
Эвандер Холифилд / Getty Images

Бывший абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях Эвандер Холифилд поделился мнением о возможном поединке между обладателем титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком и чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри.

По словам легендарного боксера, определяющими для победы украинца могут стать его техника и скорость.

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"Почему Фьюри не дерется с Усиком? Фьюри - хороший боец, но Усик - ловкий парень. Он техничный, он двигается, и может выстрелить. Все дело в том, что нужно увидеть, как два человека дерутся, чтобы узнать правду.

Большие парни не дерутся лучше, чем маленькие, вот и все. Маленькие парни всегда ловкие, но большие парни всегда сильны. С Тайсоном Фьюри все по-другому.

Фьюри - большой парень, но он боксирует очень хорошо, и он показал, что у него есть сила. Но никого нет быстрее, чем Усик. Его будет трудно перебоксировать, и это может сделать разницу", - приводит слова Холифилда Boxing Social.

Ранее стало известно, кого поддерживал Фьюри в реванше Усик - Джошуа.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Эвандер Холифилд

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