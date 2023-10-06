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Промоутер Хрговича жестко раскритиковал бой Усика и Фьюри

Эдди Хирн возмушен, что его подопечного проигнорировали.
Сегодня, 09:07
Эдди Хирн / Getty Images
Эдди Хирн / Getty Images

Авторитетный промоутер Эдди Хирн недоволен тем, что обязательного претендента на титул IBF в супертяжелом весе Филипа Хрговича отодвинули, позволив устроить бой чемпиона WBA, WBO и IBF Александра Усика против обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри.

По словам специалиста, хорват должен был стать следующим соперником украинца, как было обещано ранее.

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"В реальности IBF следовало объявить переговоры. Они делают это для чемпионов поменьше, им они бы сразу же отправили письмо. Но в этом случае IBF ничего не написала. Они ждали переговоров между Фьюри и Усиком. Теперь у нас есть подписанный контракт, который отправили IBF. Почему после боя Усика с Дюбуа не была объявлена обязательная защита против Хрговича? Нужно было ее объявить.

Безусловно, Зауэрланд и мы как партнеры Хрговича много в него вложили. Нам сказали, что он должен провести бой с Маккином, чтобы убедиться, что ему назначат титульник. Мы дали ему этот поединок и заплатили гонорары, полагая, что он обязательный претендент. Если это так, то бой против Усика следовало объявить сразу же после поединка с Дюбуа.

Да, много чего происходит с нашей стороны. Мы должны поддержать нашего бойца. И мы сделаем это в данной ситуации", - сказал Хирн в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

Ранее сообщалось, что Хргович раскритиковал IBF из-за боя Усик - Фьюри.

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