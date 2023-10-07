Экс-чемпион мира Сондерс: Фьюри будет самим собой и победит Усика

Бывший чемпион мира в среднем весе по версии WBO Билли Джо Сондерс считает, что Тайсон Фьюри победит Александра Усика в их будущем поединке.

По мнению 34-летнего британца, его соотечественник не станет ничего выдумывать и "будет самим собой", чего должно хватить для победы над украинским чемпионом.

"Он (Фьюри) просто будет самим собой. Я думаю, что это будет равный бой на четыре раунда, а потом вы увидите, как больший и сильнейший боец возьмет верх", - сказал Сондерс в интервью для Boxing Social.

Напомним, что Александр Усик и Тайсон Фьюри все же договорились провести поединок, который определит абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Ранее другой бывший чемпион мира объяснил, почему именно украинский боксер выйдет победителем из схватки с "Цыганским королем".

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