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"Превосходит всех": Экс-чемпион объяснил, почему Усик должен победить Фьюри

Джордж Гроувз верит в успех украинского боксера в объединительном бою.
Сегодня, 21:36
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Бывший чемпион мира во втором среднем весе Джордж Гроувз в очередной раз выразил уверенность в том, что обладатель титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом дивизионе Александр Усик одержит победу над чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри.

По его мнению, украинец должен одолеть британца за счет лучших боксерских навыков и отсутствия серьезных поединков у оппонента в последнее время.

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"Усик победит. Я не думаю, что отсутствие боев у Фьюри сослужит ему хорошую службу в поединке в январе, потому что последняя его дуэль с Чисорой была практически расхваленным спаррингом. У Фьюри будет бой против бойца UFC. Кто знает, какой у тебя настрой, когда ты дерешься и понимаешь, что соперник слабее тебя. Тренировался ли Фьюри должным образом? Резкий ли он? Были ли у него правильные спарринги?

Усик - исключительный боец, он способен меняться и адаптироваться. По моему мнению, в плане боксерских навыков он превосходит всех в супертяжелом весе. Нехватку прирожденных габаритов он компенсирует таймингом, точностью ударов, работой ног, темпом и силой. Это самый тяжелый бой Усика. Возможно, поединок будет близким, но я думаю, что Александр победит", - цитирует Гроувза talkSPORT.

Напомним, что бой Усика и Фьюри планируют организовать 23 декабря или в январе в Саудовской Аравии.

Также сообщалось, что Усик и Фьюри заранее договорились о проведении реванша.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Джордж Гроувз

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