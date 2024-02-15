Хэйни: Наш бой с Гарсией станет крупнейшим в 2024 году

Чемпион WBC в первом полусреднем весе Девин Хэйни (31-0, 15 КО) высказался о своей карьере.

По словам американца, он уже достиг успеха, а сейчас намерен зарабатывать деньги.

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"Я уже провел бои за наследие, получил пояса. Теперь я всегда в учебниках истории. Сейчас речь идет лишь о том, чтобы провести самые большие бои за самые большие деньги.

После последнего боя я сказал, что уже сформировал свое наследие. Я чемпион двух дивизионов, теперь обо мне будут всегда говорить. Теперь я должен организовывать самые большие события.

Например, наше сражение с Райаном Гарсией станет крупнейшим событием 2024 года. После этой победы я докажу, что являюсь новым лицом современного бокса", - приводит слова Хэйни Dazn/

Поединок Хэйни и Гарсии состоится в Лас-Вегасе. На кону будет титул Девина в первом полусреднем дивизионе.

Напомним, Девин и Райан устроили драку после объявления боя

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