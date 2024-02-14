Рой Джонс посоветовал Дэвису провести бой с Ломаченко

Легендарный боксер Рой Джонс-младший считает, что чемпион мира по версии WBA Super в легком весе Джервонта Дэвиса готов провести бой с Василием Ломаченко.

По словам американского спортсмена, боксеры должны встретиться в ближайшем будущем.

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"Возможно Дэвису ужно пойти и подраться с Ломой. Они оба выступают в 135 фунтах. Почему бы не подраться с Ломаченко прямо сейчас?.

Победит ли Ломаченко Дэвиса? Я не знаю. С Джервонтой очень сложно иметь дело. У парня действительно много оружия и инструментов", - приводит слова легенды Boxing News 24.

Свой следующий бой Ломаченко проведет в мае с Джорджем Камбососом.

Ранее австралиец сделал заявление относительно поединка с Ломаченко.

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