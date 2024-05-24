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"Он чуть не убил его": Альварес исполнил просьбу фаната, о которой тот сразу же пожалел

Вряд ли кто-то захочет повторить "подвиг" этого поклонника мексиканца.
Сегодня, 00:12
Сауль Альварес / Getty Images
Сауль Альварес / Getty Images

Сауль Альварес отлично проводит 2024 год. Недавно он победил Хайме Мунгию, защитив статус абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе, заодно нанеся соотечественнику первое поражение в профессиональной карьере.

Пока что 33-летний мексиканец отдыхает, в ожидании подтверждения следующего титульного поединка. Но бокс не оставляет его даже в повседневной жизни.

Как сообщает talkSPORT, во время одного из мероприятий, на котором присутствовал Канело, фанат обратился к чемпиону с необычной просьбой - врезать ему по животу.

Альварес решил исполнить мечту поклонника, о чем тот, вероятно, сразу же пожалел, ведь после удара он отлетел назад в агонии от боли.

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Фанаты быстро отреагировали на видео. Один из них написал: "Бро пытался его убить. Он чуть не убил его". Другой добавил: "Братан, у этого парня, наверное, неделю будет внутреннее кровотечение".

Третий даже заявил: "Это смешно, как-будто ему за это заплатили, лол". Еще один комментатор заключил: "Надеюсь, он преподал ему урок, как не следует принимать удары профессионального боксера".

Сауля Альвареса связывают с поединком против Дэвида Бенавидеса. Однако американец сначала встретится с Александром Гвоздиком в бою за вакантный титул временного чемпиона WBC. Этот поединок состоится 15 июня в Лас-Вегасе.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сауль Альварес

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