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"Будет большой бой": Саудовцы хотят свести в ринге Альвареса и Кроуфорда

Организатор обозначил сроки проведения возможного поединка двух звезд бокса.
Сегодня, 09:50
Сауль Альварес / Getty Images
Сауль Альварес / Getty Images

Турки Аль аш-Шейх, глава Генерального управления Саудовской Аравии по развлечениям, заявил, что планирует организовать бой между абсолютным чемпионом второго среднего дивизиона Саулем Альваресом и обладателем титулов WBC, WBO, WBA в полусреднем весе Теренсом Кроуфордом.

Этот поединок может состояться в декабре этого года или в январе 2025 года в США.

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"Я работаю над тем, чтобы это был Канело. Но для Кроуфорда это все равно будет большой бой. Я обсужу с ним имена", - приводит слова Аль аш-Шейха ESPN.

Напомним, что в своем последнем бою Альварес одержал победу единогласным решением судей над Хайме Мунгией.

Кроуфорд 3 августа дебютирует в первом среднем весе, встретившись в ринге с обладателем титула WBA Исраилем Мадримовым.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сауль Альварес Теренс Кроуфорд

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