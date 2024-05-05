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"Нет сомнений, что я лучший": Альварес оценил свою победу над Мунгией

Чемпион отдал должное сопернику, но отметил свое превосходство.
Сегодня, 14:40
Альварес победил Мунгию / Getty Images
Альварес победил Мунгию / Getty Images

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес прокомментировал свою победу над Хайме Мунгией.

Мексиканский боксер отметил, что его соотечественник является отличным бойцом, но считает, что хорошо справился с соперником.

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"Когда я завершу карьеру, мои цифры покажут, на какой я позиции нахожусь. Я знаю, что в моей стране было много выдающихся бойцов, но сейчас я лучший. Я дрался со всеми и теперь могу делать все что захочу.

Эта победа очень много значит для меня. Я рад, что дал Хайме такую возможность. Мунгия - отличный парень и великий чемпион. Его ждет отличная карьера. Я очень горжусь, что мексиканцы наблюдали за нами.

Весь мир наблюдал за нами, мексиканцами. Я не торопился, потому что у меня есть опыт. Мой соперник отличный боец, сильный и умный. У меня было 12 раундов, чтобы выиграть бой. Я действительно хорошо справился и горжусь этим.

Мунгия немного медленный, поэтому я видел каждый его удар. Иногда он ловил меня, но это потому, что я действовал слишком уверенно. Сейчас нет сомнений, что я лучший боец", - приводит слова Альвареса ESPN.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Альварес - Мунгия.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сауль Альварес Хайме Мунгия

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