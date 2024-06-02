Бивол техническим нокаутом победил Зинада, защитив оба пояса чемпиона мира
В ночь на воскресенье, 2 июня, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в рамках вечера бокса состоялся поединок за звание чемпиона мира по версиям WBA Super и IBO в полутяжелом весе.
Обладатель чемпионских поясов Дмитрий Бивол (22-0, 11 KO) проводил защиту от посягательств Малика Зинада (22-0, 16 KO).
Боксеры подошли к данной встрече с идентичными показателями в карьере, а потому их поединок должен был испортить кому-то статистику, а кого-то мог даже лишить титулов.
Но сенсации не случилось. Уже в первых же раундах Зинад побывал в нокдауне, после чего россиянин продолжил владеть преимуществом.
DMITRY BIVOL— Danny (@dantheboxingman) June 1, 2024
SCORES A KNOCKDOWN IN THE 1ST ROUND‼️#Boxing #5v5
🔥🔥🥊🥊🥊
pic.twitter.com/4uHZOmDPYX
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Ливийский боец попытался изменить ход боя, но у него ничего не получилось. Вместо этого он попал под шквал ударов соперника в шестом раунде, что привело к вмешательству судьи.
Dmitry Bivol stops Malik Zinad in round 6! #BivolZinad #QueensberryVsMatchroom pic.twitter.com/DxavniKwq9— TakeruCigarra (@TakeruCigarra) June 1, 2024
Бивол победил техническим нокаутом, защитил статус чемпиона мира по версиям WBA Super и IBO и остался непобежденным.
После поединка был анонсирован бой за звание абсолютного чемпиона мира, который изначально и должен был состояться в этот вечер. Однако из-за разрыва мениска у Артуре Бетербиева встреча двух представителей страны-404 была перенесена.
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