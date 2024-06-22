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Брэдли сделал прогноз на бой Ломаченко - Дэвис

Эксперт назвал ключевые моменты поеиднка.
Сегодня, 13:15
Василий Ломаченко - Джервонта Дэвис / Boxing Matrix
Василий Ломаченко - Джервонта Дэвис / Boxing Matrix

Бывший чемпион Тимоти Брэдли поделился мнением по поводу возможного боя между чемпионом IBF и IBO в легком весе Василием Ломаченко и обладателем титула WBA Джервонтой Дэвисом.

По словам именитого спортсмена, шансы боксеров на успех равные.

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"Здесь 50 на 50. Я не думаю, что это 60 на 40, я думаю, что это 50 на 50. Причина этого в том, что если вы не заметили, Джервонта – контр-панчер, поэтому он всегда смотрит, реагирует и ищет контр-атаку. Он очень реагирует на финты, а Лома – один из лучших ребят в этом, выводящих оппонентов с позиции.

Есть ли здесь возрастной фактор? Может быть, да. Я чувствую, что Танк может выиграть этот бой и нокаутировать его, и есть некоторые способы, которыми он может это сделать. Думаю, ему нужно поставить Лому на заднюю ногу", - приводит слова Брэдли Bad Left Hook.

Ранее промоутер Джошуа сделал прогноз на бой Дэвис - Ломаченко.

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