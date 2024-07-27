iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Портер встал на защиту Ломаченко после отказа от боя с Дэвисом

Американец оценил карьеру представителя Украины.
Сегодня, 13:20
Василий Ломаченко / Getty Images
Василий Ломаченко / Getty Images

Бывший чемпион мира Шон Портер поделился мнением по поводу обладателя титула IBF в легком весе Василия Ломаченко.

Эксперт заступился за представителя Украины, который отказался от поединка против чемпиона WBA в его дивизионе Джервонты Дэвиса.

Читай также: "Я достаточно удивлен": Катмен Ломаченко оценил отказ от боя с Дэвисом

"Ломаченко по-своему был великим. Когда он был на вершине, приехав из Украины и собирая полные арены в США, вас было не отыскать. Теперь вы здесь, но его уже просто нет. Не смотрите на это как на слив. Это однозначно не слив. Он уже сидел в своем корабле, решил уйти, но просто смотрел, как это будет выглядеть.

Извините, если вы все были взбудоражены тем, что Ломаченко окажется в вашем списке жертв, но корабль уплыл", - сказал Портер на своем подкасте.

Ранее катмен Ломаченко признался, почему тот передумал завершать карьеру после поражения от Хэйни.

 

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Промоутер Усика озвучил основную причину отказа от титула IBF Промоутер Усика озвучил основную причину отказа от титула IBF
Грандиозный трансфер: Реал представил Эндрика на полном Сантьяго Бернабеу Грандиозный трансфер: Реал представил Эндрика на полном Сантьяго Бернабеу
Фехтование на Олимпиаде-2024: Харькова и Кривицкая вышли в 1/8 финала Фехтование на Олимпиаде-2024: Харькова и Кривицкая вышли в 1/8 финала
Прыжки в воду на Олимпиаде-2024: Кесарь и Письменская стали седьмыми в финале синхрона с 3-метрового трамплина Прыжки в воду на Олимпиаде-2024: Кесарь и Письменская стали седьмыми в финале синхрона с 3-метрового трамплина
Помочь журналистам

Видео

Олимпия - Полесье 2:0 видео голов и обзор исторического матча Лиги конференций
Олимпия - Полесье 2:0 видео голов и обзор исторического матча Лиги конференций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина продлжает терять позиции, Байндаль упала на 101 позицию, Костюк первая ракетка Украины
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, Марченко и Сачко продолжают терять позиции
просмотров
Динамо узнает соперника: онлайн-трансляция жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов
просмотров
Соперники для Кривбасса и Динамо: жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги Европы
просмотров

Последние новости

Бокс13:52
Промоутер Усика озвучил основную причину отказа от титула IBF
Европа13:50
Грандиозный трансфер: Реал представил Эндрика на полном Сантьяго Бернабеу
Олимпийские игры13:43
Фехтование на Олимпиаде-2024: Харькова и Кривицкая вышли в 1/8 финала
Бокс13:20
Портер встал на защиту Ломаченко после отказа от боя с Дэвисом
Олимпийские игры13:15
Прыжки в воду на Олимпиаде-2024: Кесарь и Письменская стали седьмыми в финале синхрона с 3-метрового трамплина
Олимпийские игры13:12
Стрельба на Олимпиаде-2024: Коростылев и Банькин не прошли в финал
Футбол12:55
Звезда ПСЖ подрабатывает водителем олимпийской сборной
Европа12:52
Довбик отказался общаться с Симеоне
Олимпийские игры12:30
На Олимпийских играх-2024 разыграны первые медали
Европа12:25
Атлетико подпишет действующего чемпиона Европы
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK