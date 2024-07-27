Портер встал на защиту Ломаченко после отказа от боя с Дэвисом

Бывший чемпион мира Шон Портер поделился мнением по поводу обладателя титула IBF в легком весе Василия Ломаченко.

Эксперт заступился за представителя Украины, который отказался от поединка против чемпиона WBA в его дивизионе Джервонты Дэвиса.

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"Ломаченко по-своему был великим. Когда он был на вершине, приехав из Украины и собирая полные арены в США, вас было не отыскать. Теперь вы здесь, но его уже просто нет. Не смотрите на это как на слив. Это однозначно не слив. Он уже сидел в своем корабле, решил уйти, но просто смотрел, как это будет выглядеть.

Извините, если вы все были взбудоражены тем, что Ломаченко окажется в вашем списке жертв, но корабль уплыл", - сказал Портер на своем подкасте.

Ранее катмен Ломаченко признался, почему тот передумал завершать карьеру после поражения от Хэйни.

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