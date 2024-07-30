Джервонта Дэвис и Шакур Стивенсон договорились о бое - СМИ

Чемпион мира по версии WBA в легком весе Джервонта Дэвис проведет объединительный бой с обладателем титула WBC Шакуром Стивенсоном.

Как сообщает iFL TV, американские боксеры договорились о поединке. Бой состоится в конце осени в американском Лас-Вегасе (штат Невада).

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"Джервонта Дэвис и Шакур Стивенсон проведут объединительный бой в легком весе 23 ноября в Лас-Вегасе", - сообщает iFL TV на своей странице в Х.

Напомним, изначально Дэвис вел переговоры о поединке с чемпионом IBF Василием Ломаченко, однако украинец отказался от боя.

Ранее Усик впервые отреагировал на отказ Ломаченко от боя против Дэвиса.

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