"Полное безумие": Сиренко о ракетных обстрелах Украины

Украинец рассказал для инностранного СМИ, как живут его соотечественники во время войны с россией.

Украинский боксер супертяжелого веса Владислав Сиренко (21-0, 18 КО) рассказал, как на него и его семью влияет война в Украине.

По словам спортсмена, у него в Киеве живет дядя, который уже привык к ракетным атакам российской федерации.

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"Это ощущение, которое очень сложно объяснить. Это то, чего никому не желаю пережить. Это очень ужасное чувство, когда не знаешь, что будет дальше. Ты знаешь, что твоя семья, друзья, знакомые находятся в опасном месте, куда каждый день бьют ракетами.

Люди привыкли к таким вещам, и это очень странно. Например, я разговариваю со своим дядей, и он живет в опасном районе, но в Киеве. И он сказал: "Я плохо спал, потому что сегодня утром было очень громко". Очень громко – это значит, что где-то в паре километров от него было попадание большой ракеты.

Он сказал: "Мой дом просто подскочил от взрывной волны. Это очень страшно". Это то, через что люди проходят каждый день даже в Киеве, который является столицей Украины и считается более-менее безопасным местом. А что уже говорить о городах, которые недалеко от границы с россией – таких, как Харьков или Сумы. Там каждый день убивают ракетам людей просто так, без причины. Это полное безумие", - сказал Сиренко для BWTM SPORTS GAMING.

Ранее Сиренко назвал лучший современный бой в супертяжелом весе.

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