Сиренко назвал лучший современный бой в супертяжелом весе

Украинский боксер супертяжелого веса Владислав Сиренко поделился мнением о своем самом любимым поединке в дивизионе.

По словам спортсмена, бой Владимира Кличко против Энтони Джошуа занимает особое место.

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"Честно говоря, когда вы спросили меня об этом, первым мне пришел в мысль бой Кличко - Джошуа. Я не знаю почему, но я он пришел мне в голову. Это бой, в котором я получил много эмоций. Возможно, потому что я болел за Владимира, поскольку он украинец.

Когда Владимир уронил Джошуа, я даже не могу описать свои чувства. Это было типа: "Вау! Что происходит?". Я очень хорошо помню этот бой и свои эмоции. Это было здорово", - сказал Сиренко для BWTM SPORTS GAMING.

Напомним, в 2017 году Кличко проиграл Джошуа техническим нокаутом в 11-м раунде.

Ранее Сиренко назвал точную дату своего следующего боя.

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