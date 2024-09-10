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Сауль Альварес рассказал, когда завершит боксерскую карьеру

Канело оценил свою физическую форму.
Сегодня, 00:22
Сауль Альварес / Getty Images
Сауль Альварес / Getty Images

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и WBC во втором среднем весе Сауль Альварес заявил, что пока не планирует заканчивать свою боксерскую карьеру.

По словам мексиканца, он намерен побыть в боксе еще несколько лет.

"Я чувствую себя на 24 года. Безусловно, мне больше необходимо заботиться о своем теле, потому что я являюсь профессиональным боксером на протяжении 19 лет. Но я чувствую себя отлично. Я чувствую себя сильным и быстрым. Все на месте.

Я буду драться еще 4-5 лет, но посмотрим. Моя семья счастлива, они очень сильно меня поддерживают. Я из тех парней, которые не спрашивают, а просто делают. И они меня поддерживают", - сказал Альварес в интервью DAZN Boxing.

Ранее непобедимый боксер считает, что Усик завершит карьеру после реванша с Фьюри.

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