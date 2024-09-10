54 миллиона долларов? Усик оценил информацию о своем заработке за год

Чемпион мира по боксу Александр Усик стал самым высокооплачиваемым спортсменом Украины в году.

Согласно цифрам Forbes, боксер за год заработал 54 миллиона долларов.

"Заработал $50 млн в год? Это не так, но пусть будет – значит, я действительно заработаю столько", – ответил Усик на информацию о своем заработе.

Отметим, что в этом году украинец провел поединок против Тайсона Фьюри за все титулы супертяжелого веса - Александр победил. На декабрь запланирован реванш.

Напомним, на ISPORT доступен полный рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов из Украины.

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