Назван самый высокооплачиваемый спортсмен Украины - Мудрик и Зинченко в тройке
Александр Усик имеет громадное преимущество над соотечественниками.
Известное издание Forbes подсчитало доходы украинских спортсменов.
Самым высокооплачиваемым в рейтинге стал боксер Александр Усик, который за последний год заработал 54 миллиона долларов.
На втором месте идет защитник Арсенала Александр Зинченко - 10 млн, а на тройку замыкает вингер Челси Михаил Мудрик - 6,6 млн.
В топ-15 входят девять футболистов, два боксера, два баскетболиста и две теннисистки.
Ранее Усик рассказал о гонораре, который прописан в контракте реванша с Фьюри.
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