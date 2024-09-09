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Назван самый высокооплачиваемый спортсмен Украины - Мудрик и Зинченко в тройке

Александр Усик имеет громадное преимущество над соотечественниками.
Сегодня, 19:47
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Известное издание Forbes подсчитало доходы украинских спортсменов.

Самым высокооплачиваемым в рейтинге стал боксер Александр Усик, который за последний год заработал 54 миллиона долларов.

На втором месте идет защитник Арсенала Александр Зинченко - 10 млн, а на тройку замыкает вингер Челси Михаил Мудрик - 6,6 млн.

В топ-15 входят девять футболистов, два боксера, два баскетболиста и две теннисистки.

Ранее Усик рассказал о гонораре, который прописан в контракте реванша с Фьюри.

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