Леннокс Льюис оценил шансы Фьюри в реванше с Усиком

Легенда бокса отметил настрой британца на второй поединок.

Бывший абсолютный чемпион мира в хевивейте Леннокс Льюис поделился мнением по поводу реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

По словам легенді бокса, "Цыганский король" претендует на победу во втором бою.

"Фьюри сделает выводы из поражения в первом бою. Он вернется!

Поражение – это тоже часть игры, и то, как ты реагируешь на поражение, имеет большое значение", - приводит слова Льюиса Seconds Out.

Реванш Усика с Фьюри состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.

Отметим, что непобедимый боксер считает, что Усик завершит карьеру после реванша с Фьюри.

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