"Ты будешь разбит": Фьюри дерзко наехал на Усика
Британец начинает пиарить реванш с украинцем.
Бывший чемпион в супертяжелом весе Тайсон Фьюри обратился к обладателю титулов WBC, WBA, WBO и IBO Александру Усику.
"Цыганский король" заявил, что украинца ждут проблемы после реванша.
"23 декабря ты все еще будешь разбит, малыш", – написал Фьюри, отреагировав на видео с Усиком.
Реванш Усика с Фьюри состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.
Отметим, что непобедимый боксер считает, что Усик завершит карьеру после реванша с Фьюри.
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