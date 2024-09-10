"Ты будешь разбит": Фьюри дерзко наехал на Усика

Бывший чемпион в супертяжелом весе Тайсон Фьюри обратился к обладателю титулов WBC, WBA, WBO и IBO Александру Усику.

"Цыганский король" заявил, что украинца ждут проблемы после реванша.

"23 декабря ты все еще будешь разбит, малыш", – написал Фьюри, отреагировав на видео с Усиком.

Реванш Усика с Фьюри состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.

Отметим, что непобедимый боксер считает, что Усик завершит карьеру после реванша с Фьюри.

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