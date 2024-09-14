Не Шевченко и не Ребров: Усик сравнил свой стиль игры в футбол с легендарным нападающим

Украинский боксер назвал свою позицию на поле.

Украинский боксер в супертяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) высказался о своем стиле игры в футбол.

По словам чемпиона мира по боксу, у него стиль игры легендарного нападающего сборной Швеции Златана Ибрагимовича.

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"Я левоногий футболист. Позиция? Нападающий. Так было всегда.

Мой стиль игры - Златан Ибрагимович. Психологически тоже, в голове", - сказал украинец для Kanał Sportowy.

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