"Очень тобой горжусь": Жена Лунина отреагировала на продление контракта с Реалом

Жена вратаря Реала Андрея Лунина Анастасия прокомментировала продление ее мужем контракта со "сливочными".

Возлюбленная украинского голкипера высказала ему слова поддержки, а также поблагодарила мадридский клуб и болельщиков.

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"2030. Я очень тобой горжусь. Ты двигаешься к своей цели. Мы всегда рядом и тебя поддержим.

Спасибо Реал Мадрид, что мы чувствуем себя как дома, и всем фанатам за поддержку", - написала Анастасия в Instagram.

Ранее Андрей Лунин также отреагировал на продление контракта с Реалом.

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