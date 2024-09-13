"Очень тобой горжусь": Жена Лунина отреагировала на продление контракта с Реалом
Возлюбленная голкипера поддержала мужа после подписания нового договора.
Жена вратаря Реала Андрея Лунина Анастасия прокомментировала продление ее мужем контракта со "сливочными".
Возлюбленная украинского голкипера высказала ему слова поддержки, а также поблагодарила мадридский клуб и болельщиков.
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"2030. Я очень тобой горжусь. Ты двигаешься к своей цели. Мы всегда рядом и тебя поддержим.
Спасибо Реал Мадрид, что мы чувствуем себя как дома, и всем фанатам за поддержку", - написала Анастасия в Instagram.
Ранее Андрей Лунин также отреагировал на продление контракта с Реалом.
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