"Впереди много работы": Лунин отреагировал на продление контракта с Реалом

Украинский голкипер Реала Андрей Лунин прокомментировал продление контракта с клубом.

25-летний вратарь сборной Украины сегодня подписал новый долгосрочный договор со "сливочными".

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"Мечта все еще остается реальностью. Спасибо Реалу за то, что я почувствовал себя как дома с первого дня.

Спасибо за доверие, впереди много работы", - написал Лунин в Instagram.

Ранее сообщалось, что Лунин завоевал юбилейный трофей в Реале.

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