"Впереди много работы": Лунин отреагировал на продление контракта с Реалом
Украинский голкипер заключил новый договор с мадридским клубом.
Украинский голкипер Реала Андрей Лунин прокомментировал продление контракта с клубом.
25-летний вратарь сборной Украины сегодня подписал новый долгосрочный договор со "сливочными".
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"Мечта все еще остается реальностью. Спасибо Реалу за то, что я почувствовал себя как дома с первого дня.
Спасибо за доверие, впереди много работы", - написал Лунин в Instagram.
Ранее сообщалось, что Лунин завоевал юбилейный трофей в Реале.
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