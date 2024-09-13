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"Впереди много работы": Лунин отреагировал на продление контракта с Реалом

Украинский голкипер заключил новый договор с мадридским клубом.
Сегодня, 18:18
Лунин продлил контракт с Реалом / realmadrid.com
Лунин продлил контракт с Реалом / realmadrid.com

Украинский голкипер Реала Андрей Лунин прокомментировал продление контракта с клубом.

25-летний вратарь сборной Украины сегодня подписал новый долгосрочный договор со "сливочными".

Читай также: Официально: Лунин подписал с Реалом новый многолетний контракт

"Мечта все еще остается реальностью. Спасибо Реалу за то, что я почувствовал себя как дома с первого дня.

Спасибо за доверие, впереди много работы", - написал Лунин в Instagram.

Ранее сообщалось, что Лунин завоевал юбилейный трофей в Реале.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Андрей Лунин

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