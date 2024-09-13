"Крупный игрок в мире наркотиков": экс-защитник АПЛ предстанет перед судом за контрабанду 2 тонн кокаина

Несколькими годами ранее футболист провернул несколько "удачных" сделок, которые отобразятся на его жизни.

Бывшая защитник Уигана Ронни Стам обвиняется в контрабанде двух тонн кокаина, сообщает The Sun.

Более того, 40-летний нидерландец также находится под следствием по подозрению в отмывании денег, а прокурор назвал его "крупным игроком в мире наркотиков".

Стама арестовали в июне этого года вместе с родителями, братом и девушкой по подозрению в преступлениях, связанных с наркотиками, в 2021 и 2022 годах. С тех пор он находится под стражей.

В четверг, 12 сентября, суд в Бреде узнал, что Стам был причастен к торговле 2217 килограммами кокаина.

Во время предъявления обвинений экс-футболист не находился в суде, но он должен появиться там 28 ноября.

Источник: Getty Images

В июне в рамках расследования полиция совершила обыск в шести домах и автофургоне. Они нашли 85 000 фунтов наличными.

Полиция конфисковала деньги, три объекта недвижимости, яхту, три автомобиля, шесть роскошных часов и ювелирные изделия.

Примечательно, что Стам — единственный член семьи, который остается под стражей. Адвокат нидерландца просил временно освободить его клиента.

Однако судья отказался, поскольку были опасения, что Стам может сбежать в Дубай, чтобы присоединиться к своему брату.

Ронни Стам выступал за Уиган в период с 2010 по 2013 год. Примечательно, что на его счету всего один вызов в сборную Нидерландов.

Это произошло в 2010 году, когда нидерландцы проводили товарищеский матч со сборной Украины (1:1). Но Стам пропустил эту игру из-за травмы.

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