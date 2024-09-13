iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

"Крупный игрок в мире наркотиков": экс-защитник АПЛ предстанет перед судом за контрабанду 2 тонн кокаина

Несколькими годами ранее футболист провернул несколько "удачных" сделок, которые отобразятся на его жизни.
Сегодня, 13:02
Ронни Стам / Getty Images
Ронни Стам / Getty Images

Бывшая защитник Уигана Ронни Стам обвиняется в контрабанде двух тонн кокаина, сообщает The Sun.

Более того, 40-летний нидерландец также находится под следствием по подозрению в отмывании денег, а прокурор назвал его "крупным игроком в мире наркотиков".

Стама арестовали в июне этого года вместе с родителями, братом и девушкой по подозрению в преступлениях, связанных с наркотиками, в 2021 и 2022 годах. С тех пор он находится под стражей.

В четверг, 12 сентября, суд в Бреде узнал, что Стам был причастен к торговле 2217 килограммами кокаина.

Во время предъявления обвинений экс-футболист не находился в суде, но он должен появиться там 28 ноября.

Источник: Getty Images

В июне в рамках расследования полиция совершила обыск в шести домах и автофургоне. Они нашли 85 000 фунтов наличными.

Полиция конфисковала деньги, три объекта недвижимости, яхту, три автомобиля, шесть роскошных часов и ювелирные изделия.

Примечательно, что Стам — единственный член семьи, который остается под стражей. Адвокат нидерландца просил временно освободить его клиента.

Однако судья отказался, поскольку были опасения, что Стам может сбежать в Дубай, чтобы присоединиться к своему брату.

Ронни Стам выступал за Уиган в период с 2010 по 2013 год. Примечательно, что на его счету всего один вызов в сборную Нидерландов.

Это произошло в 2010 году, когда нидерландцы проводили товарищеский матч со сборной Украины (1:1). Но Стам пропустил эту игру из-за травмы.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АПЛ

Статьи по теме

Два новых лица: АПЛ объявила претендентов на звание тренера августа в лиге Два новых лица: АПЛ объявила претендентов на звание тренера августа в лиге
АПЛ объявила претендентов на звание игрока месяца в августе АПЛ объявила претендентов на звание игрока месяца в августе
Лидер Динамо мог перебраться в АПЛ перед стартом сезона: известно, кто помешал трансферу Лидер Динамо мог перебраться в АПЛ перед стартом сезона: известно, кто помешал трансферу
Середняк АПЛ подписал открытие Евро-2024, которым интересовался ряд топ-клубов Европы Середняк АПЛ подписал открытие Евро-2024, которым интересовался ряд топ-клубов Европы
Помочь журналистам

Видео

Чехия - Украина 3:2 видео голов и лучших моментов матча Лиги наций
Чехия - Украина 3:2 видео голов и лучших моментов матча Лиги наций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк в ТОП-20, регресс Ястремской, Володько
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, лучший украинец в топ-300
просмотров
Футбол сегодня: Оболонь - Александрия, Боруссия Д - Хайденхайм, Бетис - Леганес, Сент-Этьен - Лилль
просмотров
УПЛ: Оболонь и Александрия откроют шестой тур
просмотров

Последние новости

Европа13:53
В ПСЖ рассказали, почему передумали подписывать Осимхена
Формула 113:43
Гран-при Азербайджана: Ред Булл вернулись в топ, Хэмилтон - в тройке
Формула 113:36
Алонсо опасается, что у него "нет времени", чтобы извлечь выгоду из влияния Ньюи на Астон Мартин
Игровые13:20
Сборная Эстонии отказалась играть против Беларуси в Суперфинале Евролиги по пляжному футболу
Европа13:02
"Крупный игрок в мире наркотиков": экс-защитник АПЛ предстанет перед судом за контрабанду 2 тонн кокаина
Европа12:50
Роналду заговорил о завершении карьеры: Я буду скучать по адреналину
Европа12:34
Игрок Челси рассказал, как решился расистский скандал с Фернандесом
Лига наций12:20
"Играем в интеллигентный футбол": Федецкий объяснил, чего не хватило сборной Украины в Лиге наций
Киберспорт11:56
The International: онлайн-трансляция матчей BB Team - Team Falcons, Aurora - Xtreme Gaming
Футбол11:53
Суд по делу о смерти Диего Марадоны перенесен на 2025 год
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK