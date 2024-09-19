Известный российский боксер отправился на войну против Украины

Российский боксер Алексей Папин присоединился к российским оккупантам, которые воюют против Украины.

Папин сейчас находится в составе одного из подразделений Вооруженных сил России. Об этом сообщает Матч ТВ.

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Менеджер боксера Виталий Тарасов подтвердил информацию, что Папин вступил в войска РФ.

"Мы, естественно, все знали, но Алексей не очень хотел распространяться, чтобы это не выглядело бравадой и хайпом на ситуации".

Напомним, Харлан обратилась к украинцам в свой день рождения, заговорив об исчезновении рф.

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