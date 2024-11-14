Бывший соперник Усика потроллил Пола, приведя пожилого мужчину на пресс-конференцию с Тайсоном

Бывшего чемпиона Тони Беллью оказался в центре комичной ситуации.

Боксер посетил пресс-конференцию видеоблогера Джейка Пола с экс-чемпионом мира Майком Тайсоном.

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Тони привел на мероприятие пожилого мужчину, чтобы бросить вызов Джейку Полу.

"Джейк Пол – самый большой клоун в боксе. У меня здесь твой следующий соперник, Джейк. Он готов к бою с тобой. Он прадедушка, он готов к тебе. Ему 107 лет. Давай, Джейк, дай этому парню шанс".

Охрана забрала у Тони микрофон и вывела его из помещения.

Боксеры проведут поединок в ночь на 16 ноября в США.

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