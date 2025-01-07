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Усик – лучший боксер года по версии WBC

Украинец достиг очередного признания.
Сегодня, 10:28
Getty Images
Getty Images

Чемпион мира в хевивэйте Александр Усик получил звание "боксер года" по версии WBC.

В 2024 году Усик дважды победил до этого непобедимого Тайсона Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира в сверхтяжелой категории.

WBC прокомментировала свой выбор следующим образом:

Усик постоянно демонстрировал свои исключительные навыки за пределами Украины, демонстрируя свое глобальное влияние на спорт. Эти достижения укрепляют наследие Усика как одного из лучших боксеров своего поколения.

Ранее ISPORT приводил слова бывшего чемпиона мира по боксу, который сказал, что Усик "находится в своей отдельной лиге по сравнению с другими сверхтяжеловесы".

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