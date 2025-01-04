Экс-чемпион мира - об Усике: Он в своей лиге по сравнению с другими супертяжеловесами

Бывший чемпион мира по боксу Дюк МакКензи поделился мыслями об Александре Усике.

По словам МакКензи, Усик - в другой лиге, если сравнивать с современными супертяжеловесами

«Усик сейчас в своей собственной лиге. Он и Дюбуа победит во второй раз, если этот бой состоится. Более того, он - единственный, кто сейчас может победить Дюбуа. Да, я говорил, что никто не способен победить Дюбуа, но Александр Усик - это совсем другая величина. Он знает это и остальной дивизион знает это.

Понятно, что Дюбуа будет искать этого поединка. Он сейчас пьянеет от собственной уверенности. Это прекрасно видеть, и мне нравится Даниэль, но Усик победит его снова. Он просто слишком умен. Слишком умен для них всех. Он на шаг впереди них. Усик - это Премьер-лига бокса, а другие супертяжеловесы в первой лиге», - сказал Маккензи.

Напомним, ранее сообщалось, что экс-чемпион мира предсказал исход возможного реванша Усик - Дюбуа.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!