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Опетая нокаутировал Ньика и защитил титул IBF в крузервайте

Австралиец досрочно победил представителя Новой Зеландии.
Сегодня, 14:44
Джей Опетая / dazn.com
Джей Опетая / dazn.com

Чемпион IBF в тяжелом весе Джей Опетая провел защиту пояса против Дэвида Ньика на вечере бокса в Австралии.

В четвертом раунде Опетая отправил в нокдаун своего соперника.

Дэвид сумел подняться, однако затем снова оказался на канвасе и не смог продолжить бой.

Ньик потерпел свое первое поражение на профессиональном ринге.

Ранее Хирн назвал единственного боксера, который может победить Усика.

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