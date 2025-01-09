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Бывший чемпион мира рассказал, какие нужны качества, чтобы победить Усика

Джонни Нельсон вспомнил одного бойца, который был близок к победе.
Сегодня, 14:50
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Бывший чемпион мира в первом тяжелом дивизионе Джонни Нельсон высказался по поводу обладателя титулов WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александра Усика.

Эксперт считает, что украинца можно победить, если показать "голодный бокс".

"Проиграть может каждый, но мы же понимаем, что он достаточно умен, чтобы дать понять себя, особенно с первого раза. Этот парень владеет искусством неожиданности, уверенности и веры в себя.

Чтобы победить Усика, нужно выйти на ринг как невежественный и голодный боец, но все парни являются его фанатами. Естественный боец, который не уважал Усика, был Дюбуа, но Даниэль тогда не воспользовался возможностью из-за отсутствия веры в себя", - приводит слова Нельсона Seconds Out.

Ранее Брэдли назвал единственного боксера, который на одном уровне с Усиком.

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