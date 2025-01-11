IBF установила крайний срок для защиты титула Ломаченко
Василий получил отсрочку.
Чемпион мира по версии IBF в легком весе Василий Ломаченко должен провести обязательную защиту своего титула.
Боксер с украинским паспортом получил отсрочку на защиту пояса.
Международная боксерская федерация постановила, что Василий Ломаченко защитить свой пояс до восьмого октября.
Известно, что Рэймонд Мураталла и Заур Абдуллаев поборются за временный титул этой весовой категории. Победитель противостояния и станет следующим соперником Ломаченко.
Ранее Брэдли назвал единственного боксера, который на одном уровне с Усиком.
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