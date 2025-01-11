"Я бы не поставил дом": ветеран бокса сделал прогноз на реванш Усик - Дюбуа

Авторитетный ветеран бокса Рикки Хаттон высказался по поводу возможного боя между обладателем титула IBF в супертяжелом весе Даниэлем Дюбуа и объединенным чемпионом его весовой категории Александром Усиком.

Эксперт считает, что украинец фаворит, однако британец имеет все шансы удивить.

"Дюбуа - классный боксер. Первый поединок против Александра Усика был хороший, хотя и получился немного спорным.

Также нужно учитывать тот факт, что победа над Джошуа придаст ему уверенности. Это означает, что итог реванша не будет предрешен. После побед Александра Усика над Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри не оставляет сомнений, что он лидер дивизиона, но я бы не поставил дом на результат реванша с Дюбуа. Я бы не сказал, что итог предрешен", - приводит слова Хаттона DAZN.

Ранее бывший чемпион мира рассказал, какие нужны качества, чтобы победить Усика.

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