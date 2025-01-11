"Я бы не поставил дом": ветеран бокса сделал прогноз на реванш Усик - Дюбуа
Авторитетный ветеран бокса Рикки Хаттон высказался по поводу возможного боя между обладателем титула IBF в супертяжелом весе Даниэлем Дюбуа и объединенным чемпионом его весовой категории Александром Усиком.
Эксперт считает, что украинец фаворит, однако британец имеет все шансы удивить.
"Дюбуа - классный боксер. Первый поединок против Александра Усика был хороший, хотя и получился немного спорным.
Также нужно учитывать тот факт, что победа над Джошуа придаст ему уверенности. Это означает, что итог реванша не будет предрешен. После побед Александра Усика над Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри не оставляет сомнений, что он лидер дивизиона, но я бы не поставил дом на результат реванша с Дюбуа. Я бы не сказал, что итог предрешен", - приводит слова Хаттона DAZN.
Ранее бывший чемпион мира рассказал, какие нужны качества, чтобы победить Усика.
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