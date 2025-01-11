Хаттон сравнил Владимира Кличко с Майком Тайсоном и Эвандером Холифилдом

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Рикки Хаттон высказался по поводу возможного возращения на ринг Владимира Кличко.

По словам эксперта, 48-летний украинец не должен проводить профессиональный бой.

"Я не уверен, хочу ли я увидеть на ринге Владимира с молодым и голодным Даниэлем Дюбуа. Будь то Владимир Кличко, Тайсон Фьюри или Этнотни Джошуа, это бойцы, которыми я восхищаюсь. Будучи тренером и бывшим чемпионом мира, я являюсь поклонником бокса и всегда им был. На моем веку неоднократно возникали моменты, когда людей, которыми я восхищаюсь, избивали и нокаутировали.

Кличко пройдет все тесты и не сомневаюсь, что он будет в отличной форме, но как вам поединок Майка Тайсона против Джейка Пола, или выступлений Эвандера Холифилда? Это хорошо для бокса? Я могу сказать, что время Владимира Кличко уже прошло и сейчас нужно позаботиться о своем здоровье", - приводит слова британца Boxing News .

Ранее Хаттон сделал прогноз на реванш Усик - Дюбуа.

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