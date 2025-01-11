iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Хаттон сравнил Владимира Кличко с Майком Тайсоном и Эвандером Холифилдом

Британец не желает видеть украинца в ринге.
Сегодня, 11:10
Владимир Кличко / Getty Images
Владимир Кличко / Getty Images

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Рикки Хаттон высказался по поводу возможного возращения на ринг Владимира Кличко.

По словам эксперта, 48-летний украинец не должен проводить профессиональный бой.

"Я не уверен, хочу ли я увидеть на ринге Владимира с молодым и голодным Даниэлем Дюбуа. Будь то Владимир Кличко, Тайсон Фьюри или Этнотни Джошуа, это бойцы, которыми я восхищаюсь. Будучи тренером и бывшим чемпионом мира, я являюсь поклонником бокса и всегда им был. На моем веку неоднократно возникали моменты, когда людей, которыми я восхищаюсь, избивали и нокаутировали.

Кличко пройдет все тесты и не сомневаюсь, что он будет в отличной форме, но как вам поединок Майка Тайсона против Джейка Пола, или выступлений Эвандера Холифилда? Это хорошо для бокса? Я могу сказать, что время Владимира Кличко уже прошло и сейчас нужно позаботиться о своем здоровье", - приводит слова британца Boxing News .

Ранее Хаттон сделал прогноз на реванш Усик - Дюбуа.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Чисора предсказал, кто бы победил в бою Усик - Холифилд Чисора предсказал, кто бы победил в бою Усик - Холифилд
Биатлон: онлайн-трансляция женской гонки преследования на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе Биатлон: онлайн-трансляция женской гонки преследования на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе
Миколенко получил нового тренера в Эвертоне Миколенко получил нового тренера в Эвертоне
Биатлон-2024/2025: на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе состоятся гонки преследования Биатлон-2024/2025: на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе состоятся гонки преследования
Помочь журналистам

Видео

Безумный камбек Милана против Интера: видео обзор матча Суперкубка Италии
Безумный камбек Милана против Интера: видео обзор матча Суперкубка Италии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе состоятся гонки преследования
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина упала в рейтинге, Калинина спрогрессировала
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко - первая ракетка Украины, падение Урсу и Сачко
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской гонки преследования на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе
просмотров

Последние новости

Бокс12:20
Чисора предсказал, кто бы победил в бою Усик - Холифилд
Биатлон11:50
Биатлон: онлайн-трансляция женской гонки преследования на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе
Европа11:30
Миколенко получил нового тренера в Эвертоне
Бокс11:10
Хаттон сравнил Владимира Кличко с Майком Тайсоном и Эвандером Холифилдом
Биатлон10:40
Биатлон-2024/2025: на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе состоятся гонки преследования
Теннис10:20
"Заряжен борщом": Свитолина отреагировала на титул Монфиса
Другие страны10:00
Бывший футболист Арсенала потерял дом из-за лесных пожаров в Калифорнии
Европа09:25
Футбол сегодня: Боруссия М - Бавария, Севилья - Валенсия, матчи Милана и Ювентус, Кубок Англии
Бокс09:05
"Я бы не поставил дом": ветеран бокса сделал прогноз на реванш Усик - Дюбуа
НХЛ08:35
НХЛ: Детройт и Чикаго устроили голевоу шоу, Ванкувер не смог забросить Каролине
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK