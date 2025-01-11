Чисора предсказал, кто бы победил в бою Усик - Холифилд

Британец готов поставить свои деньги на поединок.

Бывший претендент на титул в супертяжелом весе Дерек Чисора поделился мнением о гипотетическом поединке Александр Усика против Эвандера Холифилда в первом тяжелом дивизионе.

По словам британца, если бы Усик и Холифилд встретились в лучшей форме, то победу одержал бы украинец.

"Я бы поставил деньги на Усика, потому что он постоянно двигается и адаптируется ко всему, что ты делаешь", - приводит слова Чисоры Seconds Out.

Ранее Хаттон сравнил Владимира Кличко с Майком Тайсоном и Эвандером Холифилдом.

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