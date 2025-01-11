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Чисора предсказал победителя боя Дюбуа - Паркер

Дерек верит в способности соотечественника.
Сегодня, 13:30
Даниэль Дюбуа / Getty Images
Даниэль Дюбуа / Getty Images

Британский ветеран супертяжелого веса Дерек Чисора поделился  мнением по поводу поединка чемпиона мира по версии IBF в его дивизионе Даниэля Дюбуа против Джозефа Паркера.

Боксер считает, что его соотечественник сможет защитить свой титул в этом противостоянии.

"Я бы поставил свои деньги на Дюбуа. Я верю, что у него есть все необходимое, чтобы остановить Джозефа Паркера, поэтому что он сильнее и голоднее. 

Сейчас он на ходу. Его ничего не может его остановить", - сказал Чисора для Seconds Out.

Бой Дюбуа - Паркер состоится 22 февраля в Саудовской Аравии.

Ранее Чисора предсказал, кто бы победил в бою Усик - Холифилд.

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