Чисора предсказал победителя боя Дюбуа - Паркер

Британский ветеран супертяжелого веса Дерек Чисора поделился мнением по поводу поединка чемпиона мира по версии IBF в его дивизионе Даниэля Дюбуа против Джозефа Паркера.

Боксер считает, что его соотечественник сможет защитить свой титул в этом противостоянии.

"Я бы поставил свои деньги на Дюбуа. Я верю, что у него есть все необходимое, чтобы остановить Джозефа Паркера, поэтому что он сильнее и голоднее.

Сейчас он на ходу. Его ничего не может его остановить", - сказал Чисора для Seconds Out.

Бой Дюбуа - Паркер состоится 22 февраля в Саудовской Аравии.

Ранее Чисора предсказал, кто бы победил в бою Усик - Холифилд.

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