Бетербиев оценил победу Усика над Фьюри в реванше

Абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе Артур Бетербиев высказался по поводу победы обладателя титулов WBA, WBO и WBC в супертяжелом дивизионе Александра Усика в реванше с Тайсоном Фьюри.

По словам российского боксера, спортсмены показали отличное выступление.

"Они устроили хороший бой. Мне немного жаль, что у нас в супертяжелом весе нет таких больших имен, как во времена Мохаммеда Али или Майка Тайсона.

Усик и Фьюри - лучшие боксеры, они хорошо выступают", - сказал Бетербиев в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Усик победил Фьюри в реванше единогласным решением судей (116-112, 116-112, 116-112).

Отметим, что Бетербиев отказался от боя с Усиком.

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