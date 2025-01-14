iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Слишком сильный для меня": Бетербиев отказался от боя с Усиком

Россиянин изменил свое мнение.
Сегодня, 18:02
Артур Бетербиев
Артур Бетербиев

Абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе Артур Бетербиев высказался о возможном поединке против обладателя титулов WBA, WBO и WBC в супертяжелом дивизионе Александра Усика.

Российский боксер, который раньше хотел выйти в ринг с украинцем, изменил свое мнение.

Читай также: "Он даже не схватился за яйца": Дюбуа вспомнил удар ниже пояса в бою с Усиком

"Возможен ли наш бой с Усиком в промежуточном весе? Нет, он слишком сильный для меня. Усик - супертяжеловес, он слишком сильный. 

Усик сказал, что может спуститься в весе? Да, если он спустится в полутяжелый вес, то без проблем. Он слишком сильный, слишком хороший", - сказал Бетербиев в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Ранее Усик назвал непобежденнного боксера, с которым может провести поединок.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Отец Переса намекнул на возвращение пилота в Формулу-1 Отец Переса намекнул на возвращение пилота в Формулу-1
Трансферы УПЛ: ЛНЗ усилилось двумя игроками Полесья, житомирский клуб купил защитника Трансферы УПЛ: ЛНЗ усилилось двумя игроками Полесья, житомирский клуб купил защитника
Арсенал, вероятно, потерял форварда до конца сезона Арсенал, вероятно, потерял форварда до конца сезона
Бетербиев оценил победу Усика над Фьюри в реванше Бетербиев оценил победу Усика над Фьюри в реванше
Помочь журналистам

Видео

Дюбуа - Паркер: видео первой битвы взглядов
Дюбуа - Паркер: видео первой битвы взглядов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: Финляндия выиграла одиночную смешанную эстафету в Оберхофе, Украина стала 13-й
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина упала в рейтинге, Калинина спрогрессировала
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко - первая ракетка Украины, падение Урсу и Сачко
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция смешанной эстафеты на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе
просмотров

Последние новости

Формула 119:17
Отец Переса намекнул на возвращение пилота в Формулу-1
Украина19:09
Трансферы УПЛ: ЛНЗ усилилось двумя игроками Полесья, житомирский клуб купил защитника
Европа18:57
Арсенал, вероятно, потерял форварда до конца сезона
Бокс18:50
Бетербиев оценил победу Усика над Фьюри в реванше
Киберспорт18:38
NaVi играют с NaVi Junior в финале квалификации PGL Wallachia Season 3: онлайн трансляция
Киберспорт18:35
NaVi Junior играют с NaVi в квалификации PGL Wallachia Season 3: онлайн трансляция
18:22
Экстра-лига по футзалу: Сокол победил Ураган, успехи ХИТ и Aurora
Европа18:10
Арсенал практически закрыл сделку по переходу еще одного испанского хавбека
Бокс18:02
"Слишком сильный для меня": Бетербиев отказался от боя с Усиком
Европа17:41
Неудавшаяся звезда Челси может вернуться в Бундеслигу
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK