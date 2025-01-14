"Слишком сильный для меня": Бетербиев отказался от боя с Усиком

Абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе Артур Бетербиев высказался о возможном поединке против обладателя титулов WBA, WBO и WBC в супертяжелом дивизионе Александра Усика.

Российский боксер, который раньше хотел выйти в ринг с украинцем, изменил свое мнение.

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"Возможен ли наш бой с Усиком в промежуточном весе? Нет, он слишком сильный для меня. Усик - супертяжеловес, он слишком сильный.

Усик сказал, что может спуститься в весе? Да, если он спустится в полутяжелый вес, то без проблем. Он слишком сильный, слишком хороший", - сказал Бетербиев в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Ранее Усик назвал непобежденнного боксера, с которым может провести поединок.

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