"Сделаю это первым": Дюбуа назвал боксера, которого хочет победить

Чемпион IBF в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа (22-2, 21 KO) высказался по поводу проведения боя со своим соотечественником Мозесом Итаумой (11-0, 9 KO).

По словам британца, он хотел бы стать боксером, который нанесет первое поражение Мозесу.

"Я провел несколько раундов с этим юношей. Он молния, не правда ли? Мы увидим, это хорошее противостояние для будущего. Быть первым, кто его остановит – мне нравится, как это звучит. Выстройте их всех.

Но сначала моя цель – собрать все пояса. Я хочу реванша с Усиком", - приводит слова Дюбуа Ring Magazine.

Дюбуа проведет бой против Джозефа Паркера 22 февраля.

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