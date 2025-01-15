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"Я был сильно шокирован": Валлин оценил победу Дюбуа над Джошуа

Шведский боксер был поражен нокаутом в исполнении Даниэля.
Сегодня, 17:29
Даниэль Дюбуа и Энтони Джошуа / Getty Images
Даниэль Дюбуа и Энтони Джошуа / Getty Images

Шведский супертяжеловес Отто Валлин поделился мнением о поражении его бывшего соперника Энтони Джошуа в бою против чемпиона мира по версии IBF Даниэля Дюбуа.

По словам Валлина, он был удивлен, что Дюбуа нанес поражение своему соотечественнику.

"Я был очень удивлен. Честно говоря, я ставил на победу Джошуа нокаутом. Я знал, что он очень мощный и очень сильно бьет. Дюбуа принимал много ударов в поединке с Хрговичем, поэтому мне казалось, что если Джошуа сможет попасть по нему такими ударами, то Даниэль окажется в нокауте.

Нужно отдать должное Дюбуа. Он проделал очень хорошую работу против Джошуа. Поэтому я думаю, что Даниэль становится лучше", - сказал Валлин в интервью YouTube-каналу Two Sides.

В сентябре Дюбуа нокаутировал Джошуа в пятом раунде.

Ранее Валлин оценил реванш Усика и Фьюри.

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