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"Выиграл более убедительно": Валлин оценил реванш Усика и Фьюри

Шведский боксер сравнил первый поединок со вторым.
Сегодня, 13:20
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images

Шведский супертяжеловес Отто Валлин поделился мнением о победе объединенного чемпиона мира в его дивизионе Александра Усика в реванше с Тайсоном Фьюри.

По словам боксера, британец хорошо начал поединок, однако затем украинец сумел перевернуть все на свою пользу.

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"Это был хороший бой. В этот раз Усик выиграл более убедительно, пусть он и потряс Фьюри в первом поединке. Мне кажется, что Тайсон хорошо начал бой, но затем не смог продолжить в том же духе. Я считаю, что вторую часть поединка преимущественно забрал Усик.

Александр проделал очень хорошую работу. Кажется, что он продолжает становиться лучше", - сказал Валлин в интервью YouTube-каналу Two Sides.

В декабре Усик победил Фьюри в реванше единогласным решением судей (116-112, 116-112, 116-112).

Ранее Холифилд назвал место Усика в истории супертяжеловесов.

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