iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Уже пятый раз говорит об этом": Чжилей оценил решение Фьюри уйти из бокса

Китайский супертяжеловес предполагает, что британец еще может возобновить карьеру.
Сегодня, 10:59
Чжан Чжилей / Getty Images
Чжан Чжилей / Getty Images

Китайский представитель супертяжелого веса Чжан Чжилей прокомментировал заявление бывшего обладателя пояса в дивизионе Тайсона Фьюри о завершении карьеры.

Бывший временный чемпион мира не особо верит, что это окончательное решение британца.

Читай также: "Никогда не верьте тому, что он говорит": Дюбуа оценил слова Фьюри о завершении карьеры

"Кто его знает. Тайсон - единственный человек, который знает, что он делает. По моим подсчетам, он уже пятый раз говорит о завершении карьеры.

Фьюри может вернуться через несколько дней или через несколько месяцев. Посмотрим, что произойдет", - сказал Чжилей в комментарии Ring Magazine.

Ранее Тони Беллью назвал причину, почему Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Чжан Чжилей

Статьи по теме

"Никогда не верьте тому, что он говорит": Дюбуа оценил слова Фьюри о завершении карьеры "Никогда не верьте тому, что он говорит": Дюбуа оценил слова Фьюри о завершении карьеры
"Надеюсь, это игра": Промоутер Джошуа с сожалением отреагировал на решение Фьюри уйти из бокса "Надеюсь, это игра": Промоутер Джошуа с сожалением отреагировал на решение Фьюри уйти из бокса
Фьюри объявил о завершении карьеры после второго поражения от Усика Фьюри объявил о завершении карьеры после второго поражения от Усика
"Думаю, без проблем устроим": Джошуа сообщил, когда должен состояться бой с Фьюри "Думаю, без проблем устроим": Джошуа сообщил, когда должен состояться бой с Фьюри
Помочь журналистам

Видео

Дюбуа - Паркер: видео первой битвы взглядов
Дюбуа - Паркер: видео первой битвы взглядов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: индивидуальной гонкой у мужчин стартует пятый этап Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской индивидуальной гонки на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге
просмотров
Футбол сегодня: Арсенал - Тоттенхэм, матчи Интера, Баварии, Барселоны, Атлетико, ПСЖ, спарринги Шахтера
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2024 года по CS по версии HLTV: определена тройка лучших
просмотров

Последние новости

Украина11:45
Календарь Шахтера: "горняки" проведут спарринги с болгарскими ЦСКА София и Лудогорцем - онлайн-трансляция
Бокс11:38
"Али не самый великий": Холифилд озвучил имя лучшего боксера в истории
Бокс10:59
"Уже пятый раз говорит об этом": Чжилей оценил решение Фьюри уйти из бокса
Бокс10:28
Промоутер Джошуа назвал потенциальных соперников после срыва боя с Фьюри
Украина09:48
Легионер Шахтера вернется в МЛС на постоянной основе
Биатлон09:15
Биатлон: онлайн-трансляция мужской индивидуальной гонки на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге
Биатлон09:00
Биатлон-2024/2025: индивидуальной гонкой у мужчин стартует пятый этап Кубка мира
НХЛ08:50
НХЛ: Бостон одолел Тампу, Рейнджерс проиграли Колорадо, победы Далласа, Флориды и Виннипега
НБА08:02
НБА: Сакраменто с Ленем уступил Милуоки, Денвер одержал победу над Далласом
Европа07:20
Футбол сегодня: Арсенал - Тоттенхэм, матчи Интера, Баварии, Барселоны, Атлетико, ПСЖ, спарринги Шахтера
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK