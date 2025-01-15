"Уже пятый раз говорит об этом": Чжилей оценил решение Фьюри уйти из бокса

Китайский супертяжеловес предполагает, что британец еще может возобновить карьеру.

Китайский представитель супертяжелого веса Чжан Чжилей прокомментировал заявление бывшего обладателя пояса в дивизионе Тайсона Фьюри о завершении карьеры.

Бывший временный чемпион мира не особо верит, что это окончательное решение британца.

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"Кто его знает. Тайсон - единственный человек, который знает, что он делает. По моим подсчетам, он уже пятый раз говорит о завершении карьеры.

Фьюри может вернуться через несколько дней или через несколько месяцев. Посмотрим, что произойдет", - сказал Чжилей в комментарии Ring Magazine.

Ранее Тони Беллью назвал причину, почему Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры.

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