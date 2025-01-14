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"Никогда не верьте тому, что он говорит": Дюбуа оценил слова Фьюри о завершении карьеры

Британский чемпион усомнился в искренности заявления соотечественника.
Сегодня, 12:45
Даниэль Дюбуа / Getty Images
Даниэль Дюбуа / Getty Images

Обладатель титула IBF в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа отреагировал на заявление бывшего чемпиона дивизиона Тайсона Фьюри о завершении карьеры.

Британский боксер предполагает, что "Цыганский король" еще может передумать и вернуться.

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"Никогда не верьте тому, что говорит Тайсон. Он может вернуться и подраться с кем-то. Ты никогда не знаешь.

Но я думаю, что на самом деле он достаточно сделал в своей карьере. Он легенда, не правда ли?

Буду ли я разочарован, если бой Фьюри - Джошуа не состоится? Возможно. Мы хотели увидеть этот поединок несколько лет назад. А сейчас если он состоится, то состоится", - сказал Дюбуа в комментарии The Stomping Ground.

Ранее промоутер Джошуа с сожалением отреагировал на решение Фьюри уйти из бокса.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Даниэль Дюбуа

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