Стивенсон сделал прогноз на реванш Усик - Дюбуа

Американец считает, что один из боксеров непобедим.

Чемпион мира по версии WBC в легком весе Шакур Стивенсон высказался о возможном реванше Александра Усика с Даниэлем Дюбуа.

По словам американца, второй поединок завершится убедительной победой украинца.

"Вероятно, невозможно - победить Усика прямо сейчас", - сказал Стивенсон в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

В августе 2023 года Усик досрочно победил Дюбуа в девятом раунде. Британец вызвал украинца на реванш, однако перед этим он должен победить Джозефа Паркера (22 февраля).

Ранее Опетая назвал приоритетного соперника - это не Александр Усик.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!