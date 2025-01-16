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Стивенсон сделал прогноз на реванш Усик - Дюбуа

Американец считает, что один из боксеров непобедим.
Сегодня, 18:20
Даниэль Дюбуа и Александр Усик / Getty Images
Даниэль Дюбуа и Александр Усик / Getty Images

Чемпион мира по версии WBC в легком весе Шакур Стивенсон высказался о возможном реванше Александра Усика с Даниэлем Дюбуа.

По словам американца, второй поединок завершится убедительной победой украинца.

"Вероятно, невозможно - победить Усика прямо сейчас", - сказал Стивенсон в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

В августе 2023 года Усик досрочно победил Дюбуа в девятом раунде. Британец вызвал украинца на реванш, однако перед этим он должен победить Джозефа Паркера (22 февраля).

Ранее Опетая назвал приоритетного соперника - это не Александр Усик.

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