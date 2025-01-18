Перспективный украинский боксер поделился забавным видео со своего хобби

Украинский боксер Даниэль Лапин в своем Instagram показал, чем он любит заниматься в свободное время.

Лапин показал в соцсети свои попытки покататься на лошади, однако, попытки спортсмена не увенчались успехом.

Животное после нескольких сделанных шагов сбросило Даниэля с себя и он упал на песок.

Напомним, что в своем последнем поединке ]Лапин одолел непобедимого француза .

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