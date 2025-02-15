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Теофимо Лопес оценил победу Дэвиса над Беринчиком

Американец отметил начало года для своего соотечественника.
Сегодня, 18:00
Кишон Дэвис / Getty Images
Кишон Дэвис / Getty Images

Чемпион мира по версии WBO в первом полусреднем весе Теофимо Лопес высказался о победе Кишона Дэвиса над Денисом Беринчиком.

Американец поздравил своего соотечественника с победой, ведь тот стал новым обладателем пояса WBO в легком весе.

"Поздравляю, Кишона и команду DB3. Какое хорошее начало года", - написал Лопес на своей странице в Х.

Американец добыл победу техническим нокаутом в четвертом раунде.

Напомним, Беленюк и Верняев трогательно поддержали Беринчика после поражения.

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