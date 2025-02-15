Теофимо Лопес оценил победу Дэвиса над Беринчиком
Американец отметил начало года для своего соотечественника.
Чемпион мира по версии WBO в первом полусреднем весе Теофимо Лопес высказался о победе Кишона Дэвиса над Денисом Беринчиком.
Американец поздравил своего соотечественника с победой, ведь тот стал новым обладателем пояса WBO в легком весе.
"Поздравляю, Кишона и команду DB3. Какое хорошее начало года", - написал Лопес на своей странице в Х.
Congratulations @KeyshawnDavis8 & the DB3 team! Way to start the year #ANDNEW @WorldBoxingOrg @TheTheaterAtMSG— Teofimo Lopez (@TeofimoLopez) February 15, 2025
Американец добыл победу техническим нокаутом в четвертом раунде.
Напомним, Беленюк и Верняев трогательно поддержали Беринчика после поражения.
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